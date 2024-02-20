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Bakan Bak’tan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek

Güncelleme Tarihi:

#12 Dev Adam#Bakan Bak#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 11:55

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerine hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerine hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na ziyarette bulundu.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ile yapacak olan 12 Dev Adam, hazırlıklarına İstanbul’da başladı.

Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda ziyaret etti.

Millilerin antrenmanını izleyen Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla sohbet etti.

Bakan Bak’tan, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek

Milli basketbolculara güvendiğini ifade eden Bakan Bak, “Türk basketbolunu çok güzel günler bekliyor. Basketbolumuz gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Size inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

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İTÜ Basketbol (İstanbul Teknik Üniversitesi) ekolünden geldiğini belirten Bakan Bak, öğrencilik yıllarından beri basketbola özel bir ilgisinin olduğunu vurguladı.

Maçları yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Bak, oyunculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ziyaretinin ardından milli basketbolcular ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bak’tan, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek

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#12 Dev Adam#Bakan Bak#A Milli Erkek Basketbol Takımı

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