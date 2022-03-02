Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Europe Cup'taki rakibi değişti!

Haberin Devamı

FIBA Europe Cup İkinci Tur grubunu Rusya temsilcisi Avtodor Saratov’un ardında, ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Romanya temsilcisi CSM Oradea ile eşleşmişti.

Ancak geçtiğimiz hafta Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşla birlikte FIBA Avrupa Komitesi’nin Rus takımlarını tüm şampiyonalardan ihraç etmesi ve Avtodor Saratov’un kupa dışında kalmasıyla Bahçeşehir Koleji'nin grubunu lider olarak tamamladığı kabul edildi.

Böylece Bahçeşehir Koleji, orijinal fikstürde çapraz grubu birinci sırada tamamlayan Romanya temsilcisi CSM Oradea yerine Portekiz temsilcisi Sporting CP ile eşleşti.

Çeyrek finalde oynanacak müsabakaların tarih ve saatleri, FIBA Europe Cup tarafından duyurulacak.