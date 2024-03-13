Bahçeşehir Koleji yarı finalde!

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FIBA Europe Cup’ta grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselen temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, çeyrek final rövanş maçında Portekiz temsilcisi Porto’yu evinde ağırladı. Üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 88-52’lik skorla kazandı ve yarı finale yükselmeyi başardı. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji maça Tony Taylor, Muhammed Baygül, Axel Bouteille, Berkay Candan ve Jerry Boutsiele beşiyle başlarken, konuk ekip Porto, Cleveland Melvin, Miguel Queiroz, Aaron Harrison, Anthony Barber ve Tanner Omlid beşiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, orta mesafeden isabeti bulan Tony Taylor ile temsilcimiz Bahçeşehir Koleji’nden geldi. Axel Bouteille ile bir basket daha bulan temsilcimize cevap, Miguel Queiroz ile Porto’dan geldi. Tony Taylor ve Cleveland Melvin’in karşılıklı basketleriyle geçilen bölümde boyalı alandan basketi kaydeden Tyler Cavanaugh, Kırmızı Ejderhalar’ı 8-6 öne geçirdi. Üst üste sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, Tyler Cavanaugh’un üçlüğüyle skoru 15-6’ya getirdi. Jerry Boutsiele ile basketlerine devam eden temsilcimiz, farkı çift hanelere yükseltti. Yayın gerisinden isabeti bulan Tony Taylor ve Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji’ni 23-6 öne geçirdi. Trey Kell ve Jerry Boutsiele’in basketlerine Anthony Barber ile karşılık veren Porto, skoru 28-10’a getirdi. Philip Scrubb ile bir üçlük daha bulan Bahçeşehir Koleji, 31-10 öne geçti. Üst üste sayılar bulan konuk ekip, ilk çeyreğin sonucunu belirledi. Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreği 31-14 önde tamamladı.

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İkinci çeyreğin ilk sayılarını da basket faulü bulan Tony Taylor kaydetti. Konuk ekip Porto adına çeyreğin ilk basketi, Phillip Fayne’den geldi. Tanner Omlid ile yayın gerisinden isabeti bulan Porto, skoru 34-19’a getirdi. Egehan Arna ve Nuno Sa’nın karşılıklı üçlükleriyle geçilen bölümde, Philip Scrubb ile üçlüğü bulan Kırmızı Ejderhalar skoru 40-22’ye getirdi. Boyalı alanda sayıyı kaydeden Trey Kell, farkı 20 sayıya yükseltti. Tyler Cavanaugh ve Aaron Harrison’ın karşılıklı basketleriyle skor 44-24’e geldi. Bahçeşehir Koleji’nin üst üste sayılarına Aaron Harrison ile karşılık veren Porto, skoru 50-28’e getirdi. Kırmızı Ejderhalar, ilk yarıyı 53-28 önde tamamladı.

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İkinci yarıya serbest atış çizgisinde hata yapmayan Tyler Cavanaugh ile başlayan Bahçeşehir Koleji, Cavanaugh ile bir de basket buldu ve 57-28 ile üstünlüğünü sürdürdü. Charlon Kloof ve Tanner Omlid ile basketleri bulan Porto, skoru 57-35’e getirdi. Jerry Boutsiele’in kaydettiği sayıyla temsilcimiz, skoru 59-35’e getirirdi. Cleveland Melvin’in orta mesafe basketine cevap veren Axel Bouteille, farkı korumayı başardı. Phillip Fayne ile basket faulü bulan Porto, skoru 64-42’ye getirdi. Yayın gerisinden isabeti bulan Tony Taylor’a cevap, boyalı alandan bir basket daha bulan Phillip Fayne’den geldi. Muhammed Baygül’ün üçlüğüyle skoru 71-44’e getiren Bahçeşehir Koleji, son çeyreğe 27 sayı üstünlükle girdi.

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Son çeyreğin ilk sayıları, yayın gerisinden isabeti bulan Muhammed Baygül ile Bahçeşehir Koleji’nden geldi. Boyalı alanda sayıyı kaydeden Jerry Boutsiele, farkı 31 sayıya yükseltti. Axel Bouteille ile bir basket daha bulan Kırmızı Ejderhalar, skoru 78-45’e getirdi ve Porto’ya molayı aldırdı. Berkay Candan ve Muhammed Baygül ile üst üste sayılar bulan temsilcimiz, skoru 82-48’e getirdi ve rakibine bir kez daha mola aldırdı. Basketlerine devam eden ev sahibine cevap, Miguel Queiroz ile Porto’dan geldi. Maçın kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 88-52 kazanarak yarı finale yükseldi.

"İLK MAÇA GÖRE BAMBAŞKA BİR KARAKTER GÖSTERDİK"

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Bahçeşehir Koleji başantrenörü Dejan Radonjic'in maç sonrası görüşleri şu şekilde:

Öncelikle tüm oyuncularımı ve ekibimi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda bugün buraya gelen ve bizi maç boyunca destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar yüksek bir enerji ve konsantrasyonla oynadık. İlk yarıda hem hücum hem de savunmada iyi bir performans sergiledik ve maçı kontrol ettik. İkinci yarıda da aynı şekilde oynamayı başardık. Bugün, ilk maçımıza göre bambaşka bir karakter gösterdik ve galibiyeti aldık. Şimdi yarı final maçları için hazırlanmaya başlamalıyız.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Carsten Straube, Gintaras Maciulis, Alexandre Deman

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 8, Berkay Candan 2, Scrubb 12, Egemen Güven, Can Mutaf, Egehan Arna 3, Muhammed Baygül 12, Boutsiele 15, Cavanaugh 16, Kell 5, Taylor 15

PORTO: Sa 6, Harrison 11, Cardoso, Guerreiro, Barber 2, Monteiro, Fayne 10, Kloof 4, Melvin 6, Omlid 6, Queiroz 7

1'İNCİ PERİYOT: 31-14

DEVRE: 53-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-44