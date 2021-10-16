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Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Galatasaray'ı devirdi

#Bahçeşehir Koleji#Galatasaray Nef#ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Galatasarayı devirdi

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Galatasaray Nef'i 85-78 mağlup etti.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi üstün götüren Bahçeşehir KolejiGalatasaray Nef'i 85-78 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Ben Bentil ve Erkan 10'ar sayı kaydetti. G.Saray'da ise Melo 33 sayı attı.

Bahçeşehir Koleji, 12 Ekim'de oynanan FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı da yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Galatasarayı devirdi

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#Bahçeşehir Koleji#Galatasaray Nef#ING Basketbol Süper Ligi

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