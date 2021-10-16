Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Galatasaray'ı devirdi

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi üstün götüren Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 85-78 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Ben Bentil ve Erkan 10'ar sayı kaydetti. G.Saray'da ise Melo 33 sayı attı.
Bahçeşehir Koleji, 12 Ekim'de oynanan FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı da yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.
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