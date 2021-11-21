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Bahçeşehir Koleji 94 - 69 Aliağa Petkimspor (Maç özeti)

#Bahçeşehir Koleji#Aliağa Petkimspor#ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji 94 - 69 Aliağa Petkimspor (Maç özeti)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Aliağa Petkimspor'u 94-69 yendi.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan müsabakada ilk çeyreği 22-20 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 47-35 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 70-52 üstün bitirdiği müsabakayı 94-69 kazandı.

Ev sahibi takımda Jamar Smith ve Richard Solomon 18'er sayı üretirken Langston Hall 15, Berkay Candan 13, Jamal Jones ile Benjamin Bentil 10'ar sayı kaydetti.

Aliağa Petkimspor'da ise Justin Foreman 24 sayıyla maçın en skoreri unvanını alırken, 18 sayı üreten Nusret Yıldırım, çift haneli skor bulan diğer oyuncu oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 4. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 8. yenilgisini yaşadı.

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#Bahçeşehir Koleji#Aliağa Petkimspor#ING Basketbol Süper Ligi

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