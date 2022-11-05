Bahçeşehir Koleji 71-61 Aliağa Petkimspor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 71-61 yendi.

Ev sahibi ekipte Kartal Özmızrak 14 sayıyla takımı adına en skorer isim olurken, yeni transfer James Gist ise ilk maçında 11 sayıyla oynadı. Jerry Boutsiele 10 sayı, Kasey Shepherd 9 sayı ve Yiğit Arslan da 9 sayı üretti.

Aliağa Petkimspor cephesinde Kenny Cherry’nin 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Jeremy Simmons 11 sayıyla destek verirken, Omar Prewitt 12 sayı kaydetti. Ege Arar 4 sayı, Tai Webster 4 sayı üretti.

Bahçeşehir Koleji böylece 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 6. maçında 3. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Aliağa Petkimspor ise 6. basamakta yer alıyor.

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Çeyrek Skorları

1. Çeyrek: 22-11

2. Çeyrek: 38-29

3. Çeyrek: 49-42

4. Çeyrek: 71-61