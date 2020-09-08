MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriBahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
GeriMotor Sporları Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
Abone Olgoogle-news

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, birinciliğe yükseldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.

Bahattin Sofuoğlu, İspanyada birinci ilan edildi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle