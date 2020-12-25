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Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahattin Şimşek'in yönettiği maça 'bahis şikesi' incelemesi!

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Bahattin Şimşek'in yönettiği maça 'bahis şikesi' incelemesi!
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F.Bahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla konuk ekibin tepkisini çeken Bahattin Şimşek'in geçen sezon yönettiği maçla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

F.Bahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki kararlarıyla turuncu lacivertlilerin tepkisini çeken hakem Bahattin Şimşek’in geçen sezon TFF 1. Lig’de yönettiği

Bursaspor-Menemenspor maçının ‘bahis şikesi’ şüphesiyle incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağdan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hakem tepkisi
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FIFA, TFF'Yİ UYARDI

FIFA, 12 Temmuz’da oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında, ‘3-3 bitecek’ şeklinde yoğun bahisler yapıldığını gerekçe göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bu karşılaşmayı incelemeye almasını istedi. TFF de konuyu Etik Kurulu’na sevk etti. Kurul, her iki takımın futbolcularına tebligatta bulunarak savunmalarını istedi

MAÇTA NE OLMUŞTU?

Menemen, 15. dakikada Domgjonas’la 1-0 öne geçerken, Bursa Seleznyov’un 24 ve 40’ıncı dakikalardaki penaltı golleriyle karşılık verdi. 47’de Menemen Mehmet ile beraberliği sağladı. 81’de Menemen, 82’de Bursa birer penaltı kaçırdı.

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