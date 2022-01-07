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Aziz Yıldırım’ın aldığı beraat kararı kesinleşti Fenerbahçe'den açıklama...

#Aziz Yıldırım#Şekip Mosturoğlu#İlhan Ekşioğlu
Aziz Yıldırım’ın aldığı beraat kararı kesinleşti Fenerbahçeden açıklama...

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun aldıkları beraat kararları kesinleşti.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararları Yargıtay 5. Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun şike suçuna ilişkin aldığı beraat kararı kesinleşti.

Aziz Yıldırım’ın aldığı beraat kararı kesinleşti Fenerbahçeden açıklama...

Aziz Yıldırım’ın aldığı beraat kararı kesinleşti Fenerbahçeden açıklama...

Aziz Yıldırım’ın aldığı beraat kararı kesinleşti Fenerbahçeden açıklama...

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili resmi siteden açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin duyurusu;

3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden Futbolda Sözde Şike Davası’nda, eski Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz yetkisini kullanmadı ve dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Mahkeme tarafından ‘Kesinleşme Şerhi’ düzenlendi. Böylece 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesi tamamlandı.

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Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Camiamızın bilgilerine sunarız.

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#Aziz Yıldırım#Şekip Mosturoğlu#İlhan Ekşioğlu

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