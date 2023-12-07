Azerbaycan Milli Takımı'ndan Şenol Güneş'e teklif! Bizzat açıkladı

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Geçen sezon Beşiktaş'a geri dönen ve iyi bir grafik yakalayan Şenol Güneş, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçilen Lugano maçının 3-2 kaybedilmesinden sonraki gün, istifasını veril kulüpte ayrılmıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Şenol Güneş'e Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif geldiği ortaya çıktı.

Azerbaycan basınından Sportinfo'ya konuşan Güneş, aldığı teklifi doğruladı.

"Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Hayırlısı diyelim, kısmet olursa Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım."

GIOVANNI DE BIASI'NİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

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Azerbaycan Milli Takımı'nı 2020 yılından bu yana İtalyan teknik adam Giovanni De Biası çalıştırıyordu. 67 yaşındaki De Biasi'nin sözleşmesi 30 Kasım'da sona erdi.