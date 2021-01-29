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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas idmana çıkmadı! Transfer...

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Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas idmana çıkmadı! Transfer...
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Transfer döneminde ismi Trabzonspor ile anılan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, takımının bugünkü idmanına çıkmadı.

Trabzonspor'un transferini bitirmek istediği Anastasios Bakasetas konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yunan futbolcu, Alanyaspor'un bugün yapılan idmanında yer almadı.

Bakasetas ve Efecan Karaca'yla anlaşmaya varan Trabzonspor'un Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Aytemiz Alanyasporda Bakasetas idmana çıkmadı Transfer...

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