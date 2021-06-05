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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile iki yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile iki yıllık sözleşme imzaladı

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Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sırbistanlı stoper Nemanja Milunovic'i kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Steven Caulker'den boşalan stoper pozisyonuna, Kızılyıldız'ın kaptanı Nemanja Milunovic'i transfer ettiklerini ve oyuncuyla 2 yıllık mukavele imzaladıklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncunun takıma katkı sağlayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kulübümüzün çatısı altında iyi işler yapacağına inanıyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nemanja Milunovic ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un sistemi olan bir kulüp olduğunu ve takımı Avrupa kupalarında görmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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