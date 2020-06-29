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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 22:44,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

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Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı. Turuncu-yeşilliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

BAKASETAS'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Öte yandan, Alanyasporlu futbolcu Anastasios Bakasetas için idman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

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