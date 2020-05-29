AA
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Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından taktik antrenmanla tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek
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