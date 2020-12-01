Aytemiz Alanyaspor, kupada bir kez daha final istiyor

Aytemiz Alanyaspor 5'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de özellikle son iki sezondur kulüp tarihinde birçok ilke imza attı. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyor. Geçen sezon finalde şansız bir şekilde kupayı Trabzonspor'a kaptıran Alanyaspor, hem ligi iyi bir yerde bitirmek hem de kupayı kaldırmak istiyor. Alanyaspor 5'inci turda rakibi Adanaspor ile Alanya'da 15-16-17 Aralık tarihleri arasında karşılaşacak.

YİNE BEŞİNCİ TURDA RAKİP ADANASPOR

Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan giren Aytemiz Alanyaspor, geçen yıl da 5'inci turda karşılaştığı Adanaspor ile eşleşti. Geçen yıl 4'üncü turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası'na bu yıl 5'inci turdan katılan Akdeniz temsilcisi geçen yıl yine aynı turda karşılaştığı rakiple eşleşerek kupa serüvenine başlayacak. Geçen yıl 5'inci turun ilk maçında rakibini evinde 5-1, deplasmanda da 7-1 mağlup eden Alanyaspor, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta mutlak galibiyet hedefliyor.

ALANYASPOR, AVRUPA'DA 2'NCİ

Bu yıl Süper Lig'de en az gol yiyen birinci, Avrupa'nın 5 büyük liginin de en az gol yiyen ikinci takımı olan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl daha başarılı bir savunma ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, ligde sadece kalesinde 3 gol görürken, kupada da kalesini gole kapatmak istiyor.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'un kupa golcüleri 4'er golle Papiss Cisse, Tasos Bakasetas ve Yacine Bammou olmuştu. Bu 3 isimden bu sezon takımda sadece Bakasetas kaldı. Turuncu-yeşilli ekibin, şu ana kadar ligde takımın en golcü ismi Davidson oldu. Kupada hangi oyuncuların öne çıkacağı ise şimdiden taraftarın merak konusu haline geldi.

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