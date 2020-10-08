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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 23:18 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları yaptı.

Milli takım kamplarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas, Tzavellas ve Bareiro antrenmana katılmadı.

Turuncu-yeşilliler, yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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