MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytemiz Alanyaspor, El Mami Tetah'ı transfer etti
GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, El Mami Tetah'ı transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, El Mami Tetah'ı transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aytemiz Alanyaspor, El Mami Tetah'ı transfer etti
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tetah'ın Moritanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Tetah, 20 Yaş Altı Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından takımımıza katılacak." ifadelerine yer verildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle