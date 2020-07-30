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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 21:23,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi | Transfer Haberleri

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Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi | Transfer Haberleri
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun ile yeniden masaya oturdu.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu törende, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan çok memnun olduklarını söyledi. Kendisine teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Ceyhun Gülselam da Başkana teşekkür ederek, "Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız." ifadesini kullandı

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