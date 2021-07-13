MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytemiz Alanyaspor 1-2 Zorya
GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor 1-2 Zorya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor 1-2 Zorya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aytemiz Alanyaspor 1-2 Zorya

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Zorya'ya 2-1 yenildi.

Spor Toto MAKÜ Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 34. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ukrayna ekibi, 72. dakikada Vitaliy Vernidub ve 90. dakikada Cristian Daniel Dal Bello Fagundes'ın golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

- Atan: "İyi oynadık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zorya'nın Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada bitiren güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Kendileri için sert bir maç olduğunu ancak her şeye rağmen iyi oynadıklarını ifade eden Atan, oyuncularını tebrik etti.

Gelişmeye devam edeceklerini vurgulayan Atan, "İyi oynadık. Maçı 2-0, 3-0 da bitirebilirdik. Yeni gelen oyuncularımızla çok daha güçlü bir takım
olacağız. Oyuncu kadromuzu oluşturup, transferlerimizi gördükten sonra ligde bir
hedef koyacağız." diye konuştu.

Geçen hafta kampta kalp spazmı geçiren Khouma Babacar'ın durumunun bu akşam netleşeceğini de aktaran Atan, kulübün konuyla ilgili açıklama yapacağını kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi