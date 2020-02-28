Aytemiz Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
Süper Lig'in 24. hafta ilk maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alanyaspor'un golü 37. dakikada Junior Fernandes'ten geldi. Beşiktaş'ın gollerini 70 ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 40'a yükseldi. Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.
24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.
37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.
39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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