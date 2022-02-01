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Ayhancan Güven, altın sürücü statüsüne yükselen ilk Türk sürücü oldu!

#Ayhancan Güven#FIA Dünya Motorsporları Konseyi#Sporanasayfa
Ayhancan Güven, altın sürücü statüsüne yükselen ilk Türk sürücü oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 2022 Sürücü Sınıflandırma Listesi’nde Altın Sürücü (Gold Driver) statüsüne yükseldi. 24 yaşındaki genç sürücü, FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından belirlenen listede bu statüye sahip olan ilk Türk sürücü oldu.

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2017 TOSFED Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOSFED desteği ile yurt dışına açılan Güven, 2018 yılından buyana katıldığı Porsche Cup Avrupa serilerinde istikrarlı ve başarılı bir grafik sergiledi. 2018-2021 yılları arasında farklı takımlar ile farklı serileri  takip eden genç sürücü, katıldığı 9 şampiyonadan 4 şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek katıldığı tüm şampiyonaları podyumda bitirmeyi başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan (TOSFED) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2019 senesinde Porsche fabrikası tarafından genç sürücü programına seçilen Güven, 2022 sezonu ile birlikte markanın da resmi sürücü kadrosuna dahil edildi. Porsche sürücüsü ve Red Bull sporcusu temsilcimize başarılarının devamını diliyoruz."

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#Ayhancan Güven#FIA Dünya Motorsporları Konseyi#Sporanasayfa

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