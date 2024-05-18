Aydın Örs, Panathinaikos-Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi! "Favorimiz Fenerbahçe..."

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4+3 yabancı kuralı ile alakalı yorumlarda bulunan Aydın Örs, “Bu kararın aceleyle alındığını düşünüyorum. Bu kararın genel içeriğini doğru bulmuyorum. Önce 4+1 kuralı getirilmek isteniyordu. Ben de hayret ettim 4+3 kuralına. Amacının ne olduğunu anlayamadım. Belki de bazı kulüplerin ağırlığıyla bu kural alındı. Ben bu kararı haklı bulmuyorum” dedi.

“KULÜPLER KENDİ MENFAATLERİ AÇISINDAN KARAR BEKLİYOR”

Federasyonun 4+1 kararında ısrar etmesi gerektiğini ifade eden Örs, “Benim düşüncemi zaten biliyorlardı. Yıllar öncesinden 4+1 ya da 3+2 kuralını düşünüyorduk. Kulüpler kendi menfaatleri açısından karar bekliyor. Buna hak da vermek gerekir belki, ben pek vermiyorum ama. Ama burada belirleyici olan kurum federasyon. Federasyonun 4+1 kararında ısrar etmesi gerektiğinde yarar görüyorum” şeklinde konuştu.

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“FENERBAHÇE’YE, ANADOLU EFES’E GÖRE DEĞİL DE TÜRK BASKETBOLUNA GÖRE KARARLAR ALINMALI”

7 yabancı olduğunda genç oyuncuların kadroya girmesinden dolayı endişe duyduğunu söyleyen Aydın Örs, “Sıkıntı bu. Benim endişem bu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlarda 10-12 yabancı var. Onlar 7 yabancıyla oynamak isteyebilir. Ama Süper Lig’de bütçesi daha mütevazi takımlar var. Daha düşük bütçeli yabancı oyuncuları getirip oturtacaklar o zaman. Fenerbahçe’ye, Anadolu Efes’e göre değil de Türk basketboluna göre kararlar alınmalı” diye konuştu.

“YENİ YETİŞEN GENÇ OYUNCULAR KENDİ FIRSATLARINI YARATMALI”

Türk oyuncuların, yabancılarla rekabet halinde olması gerektiğini söyleyen Örs, “Tek taraflı bakmamak lazım. Oyuncular, kulüpler, antrenörler var. Oyuncular da tutkulu olmalı. Yeni yetişen genç oyuncular, kendi fırsatlarını yaratmalı. Yabancılarla rekabete girmeli, kendilerini geliştirmeliler. Türk oyuncuları herkesle rekabet edebilir o zaman. Türk oyuncular çok yetenekli, çok cesur” yorumlarında bulundu.

“FENERBAHÇE BİZİM FAVORİMİZ”

Panathinaikos - Fenerbahçe eşleşmesinde favori olarak sarı-lacivertli ekibi gördüğünü söyleyen Aydın Örs, şu şekilde konuştu:

“Bu takımlar final-four’a alışkın takımlar. Çok güçlü takımlar var. Çok küçük detaylarla maçlar kazanılacak veya kaybedilecek. Umarım güzel basketbol oynanır. Fenerbahçe bizim favorimiz tabii ki. Ergin Ataman’ın da bu anlamda başarılı olmasını isteriz.”

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“JASIKEVICIUS’UN ÇOK BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un çok başarılı olduğunu söyleyen Örs, “Şaşırmıyorum. Oyunculuğu zaten tartışılmazdı. 2011’de de Fenerbahçe’de koordinatörlük yaparken bize transfer olduğunda çok donanımlı olduğunu görmüştüm. Hak ettiğini düşünüyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ERGİN ATAMAN TÜRK ANTRENÖRLER İÇİN ROL MODEL OLDU”

Ergin Ataman'ın başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Aydın Örs, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ergin benim kardeşim gibi. Çok büyük işler yaptı. Türk takım sporlarında kimsenin ulaşamadığı başarılara ulaştı. Türk antrenörler için rol model oldu. Onunla gurur duyuyorum. Ergin’e tavsiye verilmez, o kendi doğrularıyla takımını motive eder kendi doğrularıyla.”