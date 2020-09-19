MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 İlbank
GeriFutbol Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 İlbank
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 İlbank

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 İlbank
Abone Olgoogle-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank’ı 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Adams, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı)

İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Melda Güler, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-19, 25-23, 27-25

Süre: 99 dakika (29, 33, 37)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle