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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 22:19 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor 1 - 1 Bereket Sigorta Ümraniyespor

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Aydeniz Et Balıkesirspor 1 - 1 Bereket Sigorta Ümraniyespor
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Aydeniz Et Balıkesirspor 1 - 1 Bereket Sigorta Ümraniyespor

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen (Dk. 23 Yiğithan Kır), Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdulhamit Yıldız), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 71 Otoo), Batuhan İşçiler, Mrsic, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Ezeh (Dk. 89 Celal Emir Dede)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu, Fernandes (Dk. 71 Sow), Glumac, Turgut Doğan Şahin, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 71 Okan Derici), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 61 Akabueze), Ercan Coşkun (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin)

Goller: Dk. 24 Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 89 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 82 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 88 Serdar Güncü (Aydeniz Et Balıkesirspor)

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