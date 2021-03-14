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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altay: 3

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Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altay: 3

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altay, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altay: 3
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Cemal Alpay
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 81 Bezjak), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 67 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Taşkın Çalış), Manaj, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Mihajlovic), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Cumali Bişi
Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Kappel (Dk. 85 Mossoro), Regattin, Paixao (Dk. 85 Deniz Kadah), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Murat Akça, Thiam (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Cebrail Karayel
Goller: Dk. 15 Kappel, Dk. 41 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Cebrail
Karayel (Altay)
Kırmızı Kart: Dk. 45 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuzhan Çapar, Dk. 55 Sedat Dursun, Dk. 61 Doğa İşeri, Dk. 66 Cumali Bişi (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 49 Berkay Sülüngöz, Dk. 84 Scuk (Altay

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