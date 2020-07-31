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GeriFutbol Survivor Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
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Haber Giriş: 31.07.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Survivor Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor'a transfer oluyor

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Survivor Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
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Survivor 2020 yarışmacısı ve eski Kadın Milli Takım futbolcusu Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor'a transfer olmak üzere...

2019-2020 sezonunun lig birincisi ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç’ın transferi için harekete geçti.

Gaziantep ALGSPOR ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı.

Aycan Yanaç’ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan’a yetki verildi. Aycan transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu ve bu transferi istedikleri gözlendi.

 

Survivor Aycan Yanaç, Gaziantep Algspora transfer oluyor

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