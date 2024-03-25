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Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick'ten A Milli Takım'a övgü

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#Avusturya#Türkiye#Milli Takım
Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnickten A Milli Takıma övgü
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 20:43

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Viyana’da özel maçta karşılaşacağı Avusturya’nın teknik direktörü Ralf Rangnick, Türkiye’nin Vincenzo Montella ile daha hücumcu bir oyun sergilediğini ve karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayırılmak istediklerini söyledi.

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Rangnick karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella’nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim hedefimiz iyi bir sonuç almak.

"HEDEF HAVAYI SÜRDÜRMEK"

Alman teknik adam takımda yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerinin de altını çizerken “Farklı bir heyecan bizim için. Bunlar test maçları. Hazırlık maçı da olsa kurmuş olduğumuz siste mi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Çocuklar zaten bu işin üstesinden çok iyi geliyorlar. İhtiyacımız olan tek şey bu havayı devam ettirmek” diye konuştu.

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#Avusturya#Türkiye#Milli Takım

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