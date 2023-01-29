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Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! Tsitsipas'a şans vermedi, Nadal'ın rekoruna ortak oldu

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#Novak Djokovic#Avustralya Açık#Stefanos Tsitsipas
Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 14:43

Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! Finalde Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Sırp tenisçi, Avustralya Açık'taki 10, toplamda 22. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl koronavirüs aşısı yaptırmadığı için turnuvaya katılmasına izin verilmeyip ülkeden sınır dışı edilen Djokovic, geri dönüp şampiyonluk yaşayarak Rafael Nadal'ın rekoruna ortak oldu.

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Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic! Finalde Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'taki 10. finalinde 10. zaferini elde etti. Sırp raket toplamda 22. grand slam şampiyonluğuyla erkeklerde rekoru elinde bulunduran Rafael Nadal'ı yakaladı. Tenisi bırakan Roger Federer'in 20 grand slam zaferi bulunuyor.

Djokovic ayrıca bir grand slam turnuvasını 10 ve daha fazla kazanan iki oyuncudan biri konumuna geldi. Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğu bulunuyor.

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SINIR DIŞI EDİLDİ, DÖNÜP TURNUVA KAZANDI

Kariyerinde en çok grand slam şampiyonluğu yaşadığı turnuva olan Avustralya Açık'ta son yenilgisini 2018 1. turunda alan Djokovic, daha sonra katıldığı tüm Avustralya Açık turnuvalarını kazandı. 2022 Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e giden ancak aşı olmayı reddettiği için sınır dışı edilen Djokovic'e 3 yıllık vize yasağı verilmiş ancak geçtiğimiz aylarda bu yasak kaldırılmıştı.

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Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu

AVUSTRALYA'DA 28 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Sınır dışı edildiği Avustralya'ya geri dönen 35 yaşındaki tenisçi, şampiyonluğu kazanarak Avustralya'daki galibiyet seriisni 28 maça çıkardı. 

YENİDEN DÜNYA 1 NUMARASI

Turnuvaya 5 numaralı seri başı olarak giren, dünya sıralamasında da 5. sırada bulunan Djokovic, bu şampiyonlukla dünya 1 numarası koltuğuna geri döndü. Finalde Djokovic'e kaybeden Tsitsipas, şampiyon olsaydı dünya 1 numarası olacaktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçı kazanan Djokovic, zaferi ekibinin yanında kutladı. Annesinin de aralarında bulunduğu locaya giden Djokovic gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre locada ekibine sarılan Djokovic daha sonra yerine geldi.

Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu

Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu

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Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu

Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic Tsitsipasa şans vermedi, Nadalın rekoruna ortak oldu

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#Novak Djokovic#Avustralya Açık#Stefanos Tsitsipas

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