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Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka! İlk kez...

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#Avustralya Açık#Aryna Sabalenka#Elena Rybakina
Avustralya Açıkta şampiyon Aryna Sabalenka İlk kez...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 14:14

Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka! Tek kadınlar finalinde Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

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Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka oldu! Finalde son Wimbledon şampiyonu Kazak raket Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-1 mağlup eden Belaruslu tenisçi, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı. 2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.

Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğu

Rus tenisçi Aryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı. Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti. Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.

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Avustralya Açıkta şampiyon Aryna Sabalenka İlk kez...

Avustralya Açıkta şampiyon Aryna Sabalenka İlk kez...

Avustralya Açıkta şampiyon Aryna Sabalenka İlk kez...

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#Avustralya Açık#Aryna Sabalenka#Elena Rybakina

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