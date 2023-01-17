Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriTenis Haberleri

Avustralya Açık'ta Rus ve Belarus bayraklarına yasak!

Güncelleme Tarihi:

#Tenis#Avustralya Açık#Rusya Ukrayna Savaşı
Avustralya Açıkta Rus ve Belarus bayraklarına yasak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 12:53

Avustralya Açık 2023 tenis turnuvasında dün Ukraynalı ve Rus sporcular arasında oynanan maç sırasında saha kenarında Rus bayrağı açılması üzerine Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçisi yaptığı açıklamada olayı kınarken, Avustralya Tenis Federasyonu yetkilileri ise maçlarda Rusya ve Belarus bayraklarının açılmasının yasaklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık 2023 Tenis Turnuvası sırasında dün kadınlar tekli ilk tur maçında karşı karşıya gelen Ukraynalı Kateryna Baindl ile Rus sporcu Kamilla Rakhimova maçı sırasında saha kenarında Rus bayrağı açıldı.

Avustralya Tenis Otoritesi olarak görev yapan Tenis Avustralya, olayla ilgili Avustralya Açık’ta Rusya ve Belarus bayraklarının sahada açılmasını yasakladı.

"İlk kararımız taraftarların onları (bayrakları) getirebileceği, ancak karışıklığa neden olacak şekilde kullanamayacağı şeklindeydi. Dün saha kenarında bayrak açılması olayı yaşadık. Yasak hemen yürürlüğe girecektir. Tenisin tadını çıkarmak için mümkün olan en iyi ortamı sağlamak için oyuncular ve taraftarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA VE RUSYA BÜYÜKELÇİLİKLERİNDEN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, Rus bayrağının açılması olayının hemen ardından "Bugün Avustralya Açık’ta Ukraynalı tenisçi Kateryna Baindl’in maçı sırasında halka açık bir şekilde Rus bayrağının sergilenmesini şiddetle kınıyorum. Tennis Australia’yı tarafsız bayrak politikasını derhal uygulamaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği ise yasak kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya ve Belarus bayraklarının Avustralya Açık’ta sahada görünmesini yasaklama kararı, sporun kabul edilemez bir şekilde politize edilmesinin bir başka örneğidir" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Avustralya Açık’ta olduğu gibi, Rus ve Belaruslu sporcular, tarafsız bir beyaz bayrak altında yarışmakta...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tenis#Avustralya Açık#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey