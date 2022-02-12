Avrupa’nın en büyüğü ve en güzel buz pisti Zeytinburnu’nda

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa’nın en büyük pisti olan Zeytinburnu Buz Pisti’nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, kış sporlarında tesisleşmenin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizde kayaktan buz sporlarına kadar; Erzurum, Kars, Bursa, Kayseri, Bitlis ve Bingöl’de devasa tesislerimiz var. Önümüzdeki günlerde bu resmi açılışı da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ömer Arısoy’dan teşekkür

Bakan Kasapoğlu, içerisinde 2 olimpik pist, gençlik merkezi ve kütüphanesi bulunan Zeytinburnu Buz Pisti’nin 24 saat hizmet veren bir tesis olacağını vurgulayarak, “İnşallah nice şampiyonları buradan yetiştireceğiz. Burada gerçekten bir gurur tablosu var” diye konuştu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 15 gün önce kullanıma açılan pistte 11 bine yakın çocuk ve gencin temel buz pateni eğitimi aldığını bildirdi. Arısoy, “Bu buz pistinin Türkiyemiz’e kazandırılmasında büyük desteği olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız’a teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren profesyonel kullanıma da geçiyoruz” dedi.

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Her gün 06.00-22.00 arasında açık

Zeytinburnu Buz Pisti’nde, Zeytinburnu ilçesinin farklı mahallelerindeki okullarından sınıfları ile birlikte getirilen 4 bin 500 öğrenciye temel paten eğitimi verildi. Yaz tatiline kadar da 45 bin ilk, orta ve lise öğrencisine temel paten eğitimi verilmesi planlanıyor. Tesisin buz pistlerinde sabah 06.00-10.00 arası buz pateni sporcularına özel seanslar, 09.00-16.00 arası okul seansları ve 17.00-22.00 arası halk seansları ve spor kulüplerinin takım antrenmanları gerçekleştiriliyor.

FURKAN AKAR HEPiMiZi GURURLANDIRDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti’nde incelemelerde bulunurken, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar ile de bir araya geldi. Akar’ın kendilerini gururlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Furkan, Türkiye’ye bir ilki yaşattı. Onların izinden sporcularımız yetişecek. Yeteneklerin tespiti konusunda da büyük çalışmalarımız var. Doğru kurgulanmış ve takip edilen bir sistem bizlerin en büyük kılavuzu. Bunları el birliğiyle ülkemiz ve milletimiz için ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.