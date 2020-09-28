Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Real Betis, İtalya'da Napoli, Almanya'da Hoffenheim, Fransa'da ise Rennes, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



- Premier Lig



Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'de 3. hafta maçında Manchester City'yi 5-2 mağlup etti.

Leicester City'nin yanı sıra Crystal Palace'ı 2-1 yenen Everton, 3'te 3 yaparak haftayı kayıpsız geçti.

Manchester United, Brighton'ı 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Chelsea, West Bromwich ile 3-3, Tottenham ise Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

9 puana ulaşan Leicester City, Everton'ın önünde averajla liderliğini sürdürürken, 3. hafta Fulham-Aston Villa ve Liverpool-Arsenal maçlarıyla tamamlanacak.



- La Liga

UEFA Şampiyonlar Ligi geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 3. haftada çıkan Barcelona, Villarreal'i 4-0 yenerek sezona hızlı başladı.

Son şampiyon Real Madrid, 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu geç açan bir diğer takım Atletico Madrid, ilk maçında haftaya lider giren Granada'yı 6-1 yendi.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Valladolid ile 1-1 berabere kalırken, Sevilla yeni sezondaki ilk mücadelesinde Cadiz'i 3-1'le geçti.

La Liga'nın 3. haftası sonunda 6 puanlı Real Betis, Granada'nın önünde averaj farkıyla zirveye yerleşti.



- Serie A



Son 9 yılın şampiyonu Juventus, 2. haftada iki kez geriye düştüğü maçta Roma ile 2-2 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği maçta Milan, Crotone'yi 2-0 yenerek resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Inter, 2020-2021 sezonundaki ilk lig maçında Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, Spezia'yı 4-1, Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise Udinese’yi 1-0 yendi.

Genoa'yı 6-0'la geçen Napoli, Hellas Verona ve Milan'ın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A'da 2. hafta Bologna-Parma karşılaşmasının yanı sıra, ilk haftadan 30 Eylül'e ertelenen Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve Lazio-Atalanta maçlarıyla sona erecek.



- Bundesliga



Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a 4-1 yenilerek ligin 2. haftasında mağlubiyetle tanıştı.

Ozan Kabak'ın kırmızı kart gördüğü maçta Schalke 04, Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu.

Ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Augsburg'a 2-0 kaybederken, Bayer Leverkusen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 2. hafta sonunda 6 puanlı ekiplerden Hoffenheim, Augsburg'un önüde averajla liderliğe yükseldi.



- Ligue 1



Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Reims'i 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ligdeki ilk golünü attığı maçta Lille, Nantes karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rennes, Saint-Etienne'i 3-0, Monaco ise Strasbourg'u 3-2 mağlup ederken, Marsilya ile Metz ve Lorient ile Lyon 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 5. haftanın ardından 13 puanlı Rennes zirvede yer aldı.

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