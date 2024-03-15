Avrupa'da mucizelerin gecesi: 4-1'den geri dönüş! | Liverpool'dan 11-2'lik galibiyet...

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir çeyrek final listesi oluşurken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi'nde mucize akşamı yaşandı.

BENFICA, RANGERS'I ELEDİ

Portekiz temsilcisi Benfica, İskoçya ekibi Rangers ile ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Rövanşta Rangers'a konuk olan Benfica, rakibini 1-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

MILAN, SLAVIA KARŞISINDA ZORLANMADI

Serie A devi Milan, Çekya ekibi Slavia Prag karşısında ilk maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Rövanşta rakibini 3-1'le geçen Milan, çeyrek final biletini kapan taraf oldu.

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MARSİLYA YENİLDİ AMA TURLADI

Marsilya, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Villarreal'e 3-1 mağlup olmasına rağmen toplam skorda 5-3'lük üstünlüğü yakaladı ve çeyrek finale yükseldi.

WEST HAM, FREIBURG'U PİŞMAN ETTİ

West Ham United, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Freiburg'u İngiltere'de konuk etti. Maça adeta gollerle başlayan İngiliz temsilcisi, rakibini 5-0 yeneren çeyrek finale adını yazdırdı.

ATALANTA, SPORTING'İ SAF DIŞI BIRAKTI

İtalya temsilcisi Atalanta, ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Portekiz ekibi Sporting'i rövanşta 2-1 mağlup etti ve çeyrek final biletini kaptı.

ROMA'YA İLK MAÇ YETTİ

Roma, ilk maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı Brighton eşleşmesinin rövanşında 1-0 mağlup olmasına karşın toplamda 4-1'lik üstünlüğü yakaladı ve turu geçen taraf oldu.

KARABAĞ SALLADI AMA YIKAMADI

Kardeş ülke Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-0 öne geçip son dakikalarda 2-2 berabere kaldığı Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaştı.

Bay Arena'daki maçta da öne geçip 10 kişi kaldıktan sonra 2-0'lık üstünlüğü bulan Karabağ, güçlü ve formda rakibine karşılık veremedi.

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72. dakikada Frimpong ile umutlanan Leverkusen, 90+3 ve 90+7'de Patrick Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso ve öğrencilerinin serisi 37 maça çıktı.

LIVERPOOL YAĞMUR GİBİ GOL ATTI

Liverpool, önceki tur Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a ilk maçın ardından rövanşta da gol yağdırdı. İngiliz devi, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşını Anfield'da 6-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Liverpool'un gollerini 7'de Nunez, 8'de Bobby Clark, 10'da Salah, 14'te Gakpo, 48'de Szoboszlai ve 55'te Gakpo atarken Sparta Prag'ın sayısını 42'de Birmancevic kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

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Milan, Roma, Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool, Marsilya, Benfica, West Ham United

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi bugün (Cuma) saat 15:00'da yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE İNANILMAZ MAÇLAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin USG'yi toplamda 3-1'lik skorla elediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları ise adeta nefes kesti.

PAOK ZORU BAŞARDI, ZAGREB'İ ELEDİ

PAOK, ilk maçında 2-0 mağlup olduğu Dinamo Zagreb'e rövanşta kabusu yaşattı. Rakibini Yunanistan'da konuk eden PAOK, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skoru 5-3'e getirerek çeyrek finale yükseldi. Dinamo Zagreb ise büyük bir şokla organizasyona veda etti.

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PLZEN, PENALTILARLA ÇEYREK FİNALDE

Çekya temsilcisi Plzen, İsviçre ekibi Servette'yi 0-0'ın rövanşında konuk etti. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi. Plzen, penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağlayarak rakibini saf dışı bıraktı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

ASTON VILLA, AJAX'I RAHAT ELEDİ

Premier Lig ekibi Aston Villa, Hollanda devi Ajax'ı 0-0'ın rövanşında konuk etti. İngiltere temsilcisi, Ajax'ı 4-0 yenerek çeyrek final biletini kaptı.

BRUGGE, MOLDE'Yİ EVİNE GÖNDERDİ

Club Brugge, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Molde'yi konuk etti. Belçika temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup etti ve toplam skorda 4-2'lik üstünlüğü sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

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MÜTHİŞ EŞLEŞMEDE KAZANAN FIORENTINA

İtalya temsilcisi Fiorentina, İsrail ekibi Maccabi Haifa'yı ilk maçta 4-3 mağlup etmişti. Rövanşta rakibini konuk eden Fiorentina, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ev sahibi, 59. dakikada Barak ile 1-0 öne geçti. Haifa ise 88'de Khalaili ile 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak başka gol olmayınca Fiorentina, toplamda 5-4'lük skorla turladı.

LILLE, SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Ligue 1 temsilcisi Lille, ilk maçta Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olmuştu. Fransız ekibi, rakibini 3-0 mağlup etmiş ve rövanşı beklemeye başlamıştı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da 90 dakika forma giydiği rövanş mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve toplam skoru 4-1'e getiren Lille, turu geçen taraf oldu.

MUCİZENİN ADI OLYMPIAKOS

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e ilk maçta 4-1 mağlup olmuş ve neredeyse elenmenin eşiğine gelmişti. Rövanşta rakibine konuk olan Olympiakos, 90 dakikayı 4-1'lik skorla üstün tamamladı.

Uzatmalara giden maçın penaltılara da gitmesine izin vermeyen Yunanistan ekibi, Jovetic ve El Arabi'nin golleriyle 6-1 öne geçti ve toplamda 7-5'lik üstünlüğü yakalayarak adını çeyrek finale yazdırdı.