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Avrupa’da milli futbolcuların takımları galip

#Avrupa Ligi#Cengiz Ünder#Merih Demiral
Avrupa’da milli futbolcuların takımları galip

Milli futbolcular Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği takımlar, Avrupa maçlarında galip geldi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Merih Demiral’in takımı Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen’i 3-2 mağlup etti. Milli savunmacı Demiral, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya da, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Basel’i 2-1’le geçti. Cengiz Ünder, ilk 11’de çıktığı maçın son düdüğüne kadar mücadele etti.

Aynı organizasyonda Çağlar Söyüncü’nün ekibi Leicester City de, konuk ettiği Rennes’i 2-0 mağlup etti. Çağlar, 90 dakika sahada kalarak takımının tur için avantajında önemli rol oynadı.

Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord da geceyi galibiyetle kapattı. Hollanda ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Partizan’ı 5-2 mağlup etmeyi başardı. Milli oyuncu, 90 dakika sahada kalarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu karşılaşmaların rövanşları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

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#Avrupa Ligi#Cengiz Ünder#Merih Demiral

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