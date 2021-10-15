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Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Renato Bertrandi'den Türkiye'ye övgü

#Renato Bertrandi#Triatlon#Türkiye
Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Renato Bertrandiden Türkiyeye övgü

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) Başkanı Renato Bertrandi, Türkiye'nin mükemmel bir spor geleneği ve potansiyelinin olduğunu belirterek, "İlerleyen yıllar içinde Türkiye, triatlonda daha iyi yerlere gelecektir." dedi.

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İtalyan spor adamı Renato Bertrandi, AA muhabirine dünya triatlon haritasında Alanya'nın ve Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Triatlonun Türkiye'de ilk kez 30 yıl önce Alanya ilçesinde organize edildiğinde birçok zorluklarla karşılaşıldığını tahmin ettiğini aktaran Bertrandi, ancak o zaman pdk tanınmayan bu sporun her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti.

ETU'ya başkan seçildikten sonra ilk kez 2013 yılında Alanya ilçesine geldiğini anlatan 72 yaşındaki spor adamı, "İlginç olan şu ki Alanya triatlonu, 30 yıl önce, 1991 yılında Türkiye'de triatlon federasyonu yokken başladı. Bu, genelde olmayan bir durumdur. Tabii yıllar oldu. Türkiye federasyonu birçok basamak aştı. Şu anda bizim de liderlik yaptığımız bu organizasyon (30. Alanya Triatlonu), fantastik bir yolda ilerliyor. Çok mükemmel bir spor geleneğiniz ve potansiyeliniz var. İlerleyen yıllar içinde triatlon Türkiye'de daha iyi yerlere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Triatlon ve turizmin birlikte gelişen güzel bir yapısının olduğuna da dikkati çeken Bertrandi, "İstatistik yaptığımızda bir sporcunun 2,5 oranında izleyici getirebileceğini ve toplam katılımcı rakamlarının da Alanya özelinde 2 bin 500 kişiyi bulabileceğini gözlemledik." diye konuştu.

Bertrandi, triatlonun Türkiye'de ilk kez başladığı Alanya'da ekim ayında bile bu spor için havanın mükemmel olduğunu anlatarak, birçok Avrupa ülkesinin bu aylarda yağmurlu ve soğuk olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye ve federasyonuna ev sahipliği için teşekkür eden Bertrandi, "Alanya'da 30 yıldır bir organizasyonu düzenliyor olmak büyük bir onur. Ben de Avrupa triatlonu olarak, burada olmaktan gurur duyuyorum. Uzun yıllar bu organizasyonun, bir gelenek olarak devam etmesini diliyorum. Alanya kusursuz bir organizasyona imza attı." ifadelerini kullandı.

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#Renato Bertrandi#Triatlon#Türkiye

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