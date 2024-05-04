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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe ligde de finale yükseldi

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#Fenerbahçe#Eurocup#Basketbol
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe ligde de finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 18:11

Geçtiğimiz hafta EuroCup 1 kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligde adını finale yazdırdı.

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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligde finale yükseldi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz hafta EuroCup 1 kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligde adını finale yazdırdı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitliğin olduğu play-off yarı final serisi 3. ve son maçında Gazişehir Gaziantep’i konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-63 kazandı ve seride 2-1 öne geçerek finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu. Karşılaşmada soyunma odasına 25-23 önde giren Fenerbahçe, parkeden 77-63 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

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#Fenerbahçe#Eurocup#Basketbol

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