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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Tuğba Danışmaz finalde

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#Atletizm#Tuğba Danışmaz#Avrupa
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Tuğba Danışmaz finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 20:02

Milli sporcu Tuğba Danışmaz Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada finale yükseldi.

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İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda ikinci günde piste çıkan Tuğba Danışmaz ilk hakkında 13.81, ikinci hakkında 14.09 atladı.

23 yaşındaki kariyerinde Avrupa U23 şampiyonluğu da bulunan, Türkiye üç adım atlama rekortmeni atlet 14.09’luk derecesiyle serisini birinci tamamlayarak finale çıkma hakkı elde etti.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar üç adım atlama finali, yarın saat 19.50’de başlayacak.

Akşam seansında yüksek atlama erkeklerde ise Enes Talha Şenses 19.00’da piste çıkacak.

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#Atletizm#Tuğba Danışmaz#Avrupa

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