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Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

Güncelleme Tarihi:

#İddaa#Misli#Europa League
Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:25

Avrupa Ligi’nde heyecan, yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar sonrasında finale yükselecek takımlar belli olacak. Futbolseverleri geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine çok keyifli maçlar bekliyor. İşte detaylar...

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İlandır

“Şampiyon Oran” kampanyası ile bültende yer alan pek çok maça normalin üzerinde oranlar sunan Misli’de Avrupa Ligi maçlarına yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynanabiliyor.

Avrupa Ligi yarı final maçlarının keyfi “Şampiyon Oranlar” ile daha da artıyor…

Siz de hemen Misli uygulamasını indirin; Avrupa Ligi maçlarına “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynayarak daha fazla kazanma şansını yakalayın! Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliğiyle; diğer Misli üyeleriyle maçlar oynanırken bir araya gelerek karşılaşmaları değerlendirin, İddaa bilginizi konuşturun!

Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak maçların programı şu şekilde:

Bugün

22:00 Atalanta - Marsilya

22:00 Leverkusen - Roma

Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

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Muhtemel 11’ler ve kritik maçlarla ilgili iddaacılara özel öne çıkan istatistikler…

Atalanta – Marsilya

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca
Marsilya: Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Henrique; Aubameyang, Moumbagna

  • Atalanta’nın bu sezon Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçın 4’ü 2.5 Alt bitti.
  • Marsilya’nın bu sezon Avrupa Ligi’ndeki son 4 dış saha maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalar 2.5 Üst ve KG Var şeklinde sonuçlandı.
  • Atalanta, Avrupa Ligi eleme turlarında oynadığı 5 karşılaşmanın yalnızca 1 tanesinde devreyi önde kapatabildi. (İlk yarı sonucu: Liverpool 0-1 Atalanta)
  • Marsilya, Avrupa Ligi’ndeki son 3 maçının her birinde 1 gol bulabildi.
  • Atalanta’nın Avrupa Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 6’sı 2-3 gol aralığında bitti.
  • Atalanta, Fransız ekipleriyle karşılaştığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Marsilya, İtalyan ekipleriyle karşılaştığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Atalanta’nın oranı 1.55’ten 1.64’e, Marsilya’nın oranı 4.01’den 4.22’ye, beraberliğin oranı ise 3.40’tan 3.58’e yükselmiş durumda. İlk karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

Leverkusen - Roma

Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface
Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

  • Leverkusen, bu sezon evinde oynadığı 5 Avrupa Ligi karşılaşmasının tamamını kazandı. Alman ekibi bu karşılaşmaların her birinde en az 2 gol kaydetti.
  • Roma, bu sezon Avrupa Ligi’nde 6 deplasman maçına çıkarken, bu karşılaşmaların 5’i 2.5 Alt bitti.
  • Leverkusen’in Avrupa Ligi’ndeki son 3 maçı 2.5 Alt ve 2-3 gol aralığında tamamlandı.
  • İki takım arasında oynanan son 3 Avrupa Ligi maçı KG Yok ve 2.5 Alt bitti.
  • Roma, Leverkusen’e konuk olduğu 3 resmi maçta da kazanamadı. (2 beraberlik, 1 yenilgi)
  • Leverkusen, İtalyan ekipleriyle karşılaştığı 26 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
  • Roma, Alman ekipleriyle karşılaştığı 42 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Leverkusen’in oranı 1.33’ten 1.40’a, Roma’nın oranı 5.35’ten 5.63’e, beraberliğin oranı ise 3.99’dan 4.20’ye yükselmiş durumda. Roma’nın sahasında oynanan ilk maç B. Leverkusen’in 2-0’lık galibiyetiyle bitmişti.

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Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...


*Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

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#İddaa#Misli#Europa League

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