Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

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“Şampiyon Oran” kampanyası ile bültende yer alan pek çok maça normalin üzerinde oranlar sunan Misli’de Avrupa Ligi maçlarına yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynanabiliyor.
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Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak maçların programı şu şekilde:
Bugün
22:00 Atalanta - Marsilya
22:00 Leverkusen - Roma
Muhtemel 11’ler ve kritik maçlarla ilgili iddaacılara özel öne çıkan istatistikler…
Atalanta – Marsilya
Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca
Marsilya: Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Henrique; Aubameyang, Moumbagna
Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Atalanta’nın oranı 1.55’ten 1.64’e, Marsilya’nın oranı 4.01’den 4.22’ye, beraberliğin oranı ise 3.40’tan 3.58’e yükselmiş durumda. İlk karşılaşma, 1-1 sona ermişti.
Leverkusen - Roma
Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface
Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy
Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Leverkusen’in oranı 1.33’ten 1.40’a, Roma’nın oranı 5.35’ten 5.63’e, beraberliğin oranı ise 3.99’dan 4.20’ye yükselmiş durumda. Roma’nın sahasında oynanan ilk maç B. Leverkusen’in 2-0’lık galibiyetiyle bitmişti.
*Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.
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