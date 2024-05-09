Avrupa Ligi rövanş maçlarına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Atalanta-Marsilya, Leverkusen-Roma son haberler...

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Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak maçların programı şu şekilde:

Bugün

22:00 Atalanta - Marsilya

22:00 Leverkusen - Roma

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Muhtemel 11’ler ve kritik maçlarla ilgili iddaacılara özel öne çıkan istatistikler…

Atalanta – Marsilya

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

Marsilya: Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Henrique; Aubameyang, Moumbagna

Atalanta’nın bu sezon Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçın 4’ü 2.5 Alt bitti.

Marsilya’nın bu sezon Avrupa Ligi’ndeki son 4 dış saha maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalar 2.5 Üst ve KG Var şeklinde sonuçlandı.

Atalanta, Avrupa Ligi eleme turlarında oynadığı 5 karşılaşmanın yalnızca 1 tanesinde devreyi önde kapatabildi. (İlk yarı sonucu: Liverpool 0-1 Atalanta)

Marsilya, Avrupa Ligi’ndeki son 3 maçının her birinde 1 gol bulabildi.

Atalanta’nın Avrupa Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 6’sı 2-3 gol aralığında bitti.

Atalanta, Fransız ekipleriyle karşılaştığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Marsilya, İtalyan ekipleriyle karşılaştığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Atalanta’nın oranı 1.55’ten 1.64’e, Marsilya’nın oranı 4.01’den 4.22’ye, beraberliğin oranı ise 3.40’tan 3.58’e yükselmiş durumda. İlk karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

Leverkusen - Roma

Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface

Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Leverkusen, bu sezon evinde oynadığı 5 Avrupa Ligi karşılaşmasının tamamını kazandı. Alman ekibi bu karşılaşmaların her birinde en az 2 gol kaydetti.

Roma, bu sezon Avrupa Ligi’nde 6 deplasman maçına çıkarken, bu karşılaşmaların 5’i 2.5 Alt bitti.

Leverkusen’in Avrupa Ligi’ndeki son 3 maçı 2.5 Alt ve 2-3 gol aralığında tamamlandı.

İki takım arasında oynanan son 3 Avrupa Ligi maçı KG Yok ve 2.5 Alt bitti.

Roma, Leverkusen’e konuk olduğu 3 resmi maçta da kazanamadı. (2 beraberlik, 1 yenilgi)

Leverkusen, İtalyan ekipleriyle karşılaştığı 26 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Roma, Alman ekipleriyle karşılaştığı 42 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Leverkusen’in oranı 1.33’ten 1.40’a, Roma’nın oranı 5.35’ten 5.63’e, beraberliğin oranı ise 3.99’dan 4.20’ye yükselmiş durumda. Roma’nın sahasında oynanan ilk maç B. Leverkusen’in 2-0’lık galibiyetiyle bitmişti.

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*Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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