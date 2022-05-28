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Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya

#Avrupa Halter Şampiyonası#Halter#Spor
Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın, 2 gümüş madalya

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

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39 ülkeden 326 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde kadınlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Şaziye Erdoğan koparmada 73, silkmede 90 toplamda ise 163 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kiloda yarışan genç sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda da 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Bektaş, koparmada ise 68 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Arnavutluk Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Sırbistan’ın Tiran Büyükelçisi Slobodan Vukcevic müsabakaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, As Başkanlar Necati Kılıç, Taner Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun ile birlikte takip etti. Müsabakanın sonunda milli sporculara madalyasını Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük birlikte verdi.

4 milli sporcu podyumda

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Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, bayanlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı, Erkekler 61 kiloda ise Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

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#Avrupa Halter Şampiyonası#Halter#Spor

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