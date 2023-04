Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Burhan Akbudak finale yükseldi

Haberin Devamı

Avrupa Şampiyonası’nın son gününde milliler 3 madalya 1 repesaj maçına çıkacak. Burhan Akbudak altın madalya için, Murat Fırat ve Selçuk Can bronz madalya, Kerem Kamal ise repesaj maçına çıkacak. Kazanması halinde bronz madalya mücadelesi verecek. 97 kiloda ise Metehan Başar ilk turda rakibine yenildi ve elenen ilk isim oldu.



MURAT FIRAT BRONZ İÇİN MAÇA ÇIKACAK



Final için ilk olarak mindere 67 kiloda Murat Fırat çıktı. Yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Jafarov karşısında ilk yarıyı (1-0) önde kapattı. İkinci yarıya hareketli başlayan Jafarov ihtarla skoru (1-1) yaptı. Yerde parter pozisyonunda Murat, rakibine puan vermedi. Ayakta devam eden maçın son bir dakikasında Murat pasif güreşince parter pozisyonunda yerde rakibine 6 puan verdi. (7-1) yenik duruma düşen son Avrupa şampiyonu Fırat, maçı (7-1) kaybetti. Murat Fırat yarın akşam bronz madalya için mindere çıkacak.



SELÇUK CAN AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDECEK



72 kiloda ise Selçuk Can, yarı finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. 2022 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Selçuk Can, maçın ilk dakikalarında pasif güreşince ihtarla (1-0) geriye düştü. İkinci yarının ilk dakikasında Selçuk minder dışına çıkınca (2-0) geriye düştü. Can, ihtarla 1 puan aldı ve yerde oyuna başladı. Parterde rakibini kaçırınca maç ayakta devam etti (1-2). Son bir dakikaya Ganizade çok hızlı girsede Selçuk Can puan vermedi ama maçta puan alamayınca karşılaşmayı (2-1) kaybetti. Can, bronz madalya için yarın akşam minderde mücadele edecek.



BURHAN AKBUDAK ALTIN MADALYA İÇİN GÜREŞECEK



Üçüncü yarı final maçı için 82 kiloda Burhan Akbudak mindere çıktı. Azerbaycanlı Refig Huseynov ile karşılaşan Burhan, maçın ilk dakikalarında ihtarla (1-0) öne geçti. Burhan, yerde parter pozisyonunda rakibini çırparak (3-0) öne geçti. Maçın ikinci yarısına karşılıklı ataklarla başladı. İlk ihtarla 1 puanını alan Refig, yerde parter pozisyonunda Burhanı atmaya çalışırken Burhan rakibini tuş poziyonunda yakaladı maç (5-1) oldu. Burhan rakibini tuş poziyonunda tuttu ve tuşla maçı kazanarak millilerde finale çıkan ilk sporcu oldu.

