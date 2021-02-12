Avni Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında?

Avni Yıldırım, dünyaca ünlü boksörlerle çıktığı mücadelelerin ardından araştırılan isim olmaya başladı. WBC tarihinde ilk kez şampiyonluk mücadelesine çıkan Türk boksör unvanını taşıyan Avni Yıldırım, şu ana kadar birçok mücadeleden galip ayrılmıştır. Peki, Avni Yıldırım kimdir ve nerelidir? İşte, araştırılan isim hakkında bazı bilgiler

Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden ikisini mağlup olarak tamamlamıştır.

Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur.

178 kanat açıklığına sahip olan Avni Yıldırım'ın boyu ise 1.82'dir.

Avni Yıldırım, MR. Robot lakabıyla tanınmaktadır.