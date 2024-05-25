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Avcılar Belediye Spor Kulübü’nün güreşçisi Delal Kadir'den altın madalya

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#Güreş#Delal Kadir#Spor
Avcılar Belediye Spor Kulübü’nün güreşçisi Delal Kadirden altın madalya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 00:30

Avcılar Belediye Spor Kulübü’nün genç yıldızı Delal Kadir, Yunanistan’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan altın madalyayla döndü. Avrupa Şampiyonu milli sporcu sevincini Başkan Çaykara ile paylaştı.

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Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Güreş Sporcusu Delal Kadir, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. Yunanistan’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 54 kilo gram kategorisinde mücadele eden milli sporcu, final maçında rakibini 10-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yurda altın madalya ile dönen genç sporcu, Haziran ayında Sırbistan’da düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi bir üst klasmanda temsil edecek.

Avcılar Belediye Spor Kulübü’nün güreşçisi Delal Kadirden altın madalya

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Avrupa Şampiyonu Delal, Avcılar Belediye Başkanlığı’nda Başkan Utku Caner Çaykara ile buluştu. Şampiyonu tebrik eden Çaykara, “Avcılar'ımızda gelmiş geçmiş çok büyük değerlerimiz var. Özelikle Güreş konusunda Avcılar'da yaşamış efsanelerimiz var. Avcılar'ımızın milli sporu Güreş. Böyle genç bir kuşağın da bu başarıyı devralması bizim için çok gurur verici. Bizleri gururlandırdığı için Delal’e teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için bu bir başlangıç. Biz her zaman yanında olacağız" dedi.

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#Güreş#Delal Kadir#Spor

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