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Avcı'dan hücumda taktiksel değişiklik! Trabzon-Hatay maçına iddaa oynayanların %48'i...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Hatayspor
Avcıdan hücumda taktiksel değişiklik Trabzon-Hatay maçına iddaa oynayanların %48i...

Geçen hafta ilk kez kaybeden ve Nwakaeme'den yoksun Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

TRABZONSPOR

Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 2-1 kaybedip sezonun ilk yenilgisi alan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Hafif sakatlığı bulunan ve hafta arası bazı antrenmanları kaçıran Abdülkadir Ömür mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

TD Abdullah Avcı'nın tamamen iyileşen Tasos Bakasetas'ı "Djaniny & Cornelius" hücum hattının hemen arkasında "10 numara" pozisyonunda oynatması bekleniyor.

Bir süredir sağ bekte görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Berat Özdemir'le birlikte orta alanda görev yapacak.

Savunma dörtlüsü "Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil" şeklinde oluşacak.

HATAYSPOR

Sivasspor ve Başakşehir'e gol atamadan mağlup olan Hatayspor, geçen hafta İzmir deplasmanında Altay'ı 2-1 yenerek kendine gelmişti.

Hafta arası antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ile sakatlıkları devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa deplasman kafilesinde yer almadı.

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Sarı kart cezalısı Mohammed Kamara ve transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Emre Çolak da maç kadrosunda bulunmuyor.

Sadık Baş, Bülent Cevahir, Onur Ergün tamamen iyileşti; takımla birlikte Trabzon'a gitti.

TD Ömer Erdoğan'ın Altay maçındaki gibi 3'lü savunma ile maça başlaması bekleniyor.

Sağ kanatta Kamil Ahmet yerine Burak Can Çamoğlu forma giyecek, Kamara'nın yokluğunda kanatta Ayoub El Kaabi veya Saba Lobjanidze izleriz.

Orta alanda ağır yükü Ruben Ribeiro ile Isaac Sackey üstlenecek.

Avcıdan hücumda taktiksel değişiklik Trabzon-Hatay maçına iddaa oynayanların %48i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 6 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Hatayspor'un ligde oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 14 gol)

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Hatayspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,60 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,69'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,54 iken Misli.com'da 1,63!

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%48'lik kesim lider Trabzonspor'dan 35-36 bin kişilik taraftarı önünde 3 puan bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Avcıdan hücumda taktiksel değişiklik Trabzon-Hatay maçına iddaa oynayanların %48i...

Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferini bu video ile açıklamıştı...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Hatayspor

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