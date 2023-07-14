Canlı anlatım: Austria Wien-Galatasaray maçı

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Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre sonucu
Galatasaray 0-0 Austria Wien
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Macar temsilcisi Kisvarda ile karşı karşıya geldi ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.
Austria Wien: Kos, Galvão, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, Jukić.
AUSTRIA WIEN-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı, saat 20:30'da başladı.
Mücadele GS TV VE Galatasaray YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.