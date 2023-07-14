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Canlı anlatım: Austria Wien-Galatasaray maçı

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#Galatasaray#Austria Wien#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Austria Wien-Galatasaray maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 19:31

Son şampiyon Galatasaray, Austria Wien ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Galatasaray 0-0 Austria Wien

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Macar temsilcisi Kisvarda ile karşı karşıya geldi ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

Austria Wien: Kos, Galvão, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, Jukić.

AUSTRIA WIEN-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı, saat 20:30'da başladı.

Mücadele GS TV VE Galatasaray YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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#Galatasaray#Austria Wien#Hazırlık Maçı

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