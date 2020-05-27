Paderborn'a rakip olduğu son altı resmi maçın dördünü kazanan Augsburg, en üst ligde oynanan üç maçın ikisinden galip ayrıldı. Paderborn'u konuk ettiği son üç resmi maçı kazanan Augsburg, bu karşılaşmalarda gol yemedi ve rakip fileleri yedi kez havalandırdı.

Son Bundesliga maçında Schalke'yi 3-0 mağlup eden Augsburg, daha önceki dört karşılaşmayı kaybetmişti. Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son yedi maçın birini kazanabilen Augsburg, tek galibiyetini ligin ilk yarısındaki maçta Paderborn'a karşı aldı. Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 10 maçın birini kazanabilen Augsburg, tek galibiyetini Paderborn'a karşı aldı.

Bundesliga'da oynadığı son sekiz maçta galibiyet alamayan Paderborn, en son 19. haftada Freiburg'u mağlup etmişti. Paderborn bu sezon Bundesliga'da oynadığı 27 maçta 18 puana sahip. Lig tarihinde 27. maçların ardından 18 veya daha az puan toplayıp kümede kalabilen bir takım olmadı. Bu sezon Bundesliga maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım Paderborn. Paderborn oyuncusu Klaus Gjasula, bu sezon Bundesliga'da 14 sarı kart gördü. Bir sezonun tamamında 15 veya daha fazla sarı kart gören sadece iki oyuncu var: Tomasz Hajto & Stefan Effenberg.

Augsburg Paderborn maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Augsburg Paderborn maçı bu akşam saat 21:30'da başlıyor. Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zaman da Misli.com adresinden de izlenebilecek.