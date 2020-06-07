Augsburg Köln maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liglere ara verilmesinin ardından yeniden sahalara çıkan Köln, ilk galibiyetini Augsburg karşısına almak istiyor. Augsburg karşısında çıktığı 16 karşılaşmadan 4 galibiyet 6 beraberlik ile ayrılan Köln, 3 puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyecek. Peki, Augsburg Köln maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Augsburg Köln maçı, Almanya Ligi'nde son haftalara girilirken düşme potasına yaklaşan takımların belirlenmesinde önem arz edecek. Şu an düşme potası ile arasında 3 puan fark bulunan Augsburg, bu karşılaşmadan galibiyet elde ederek bu durumu tersine çevirmeye çabalayacak. Peki, Augsburg Köln maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
AUGSBURG KÖLN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bundesliga'da 30. Hafta'nın son mücadelesinde Augsburg, Köln'ü ağırlayacak. 7 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Karşılaşma öncesi bazı istatistikler;
- Köln ile oynadığı son 10 Bundesliga maçını kaybetmeyen Augsburg (5G 5B), lig tarihinde aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- Augsburg ile Bundesliga'da oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabilen Köln, tek galibiyetini sahasında aldı (Ekim 2011'de 3-0).
- Augsburg'un bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında, lig tarihinde maç başına en fazla puan aldğı rakibi Köln (1.8).
- 2020 yılında sadece Schalke ve Paderborn (yedişer), Bundesliga'da Augsburg'dan daha az puan topladı (8).
- Son iki Bundesliga maçında gol atamayan Augsburg, daha önce en fazla üç maçlık bir seri yaşamıştı (Mart-Nisan 2015).
- Augsburg, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 Bundesliga maçını kazanamadı (6B 5M).
- Bundesliga'da beş maçtır kazanamayan Köln (2B 3M), daha önceki 10 karşılaşmanın sekizinden galip ayrılmıştı.
- Bundesliga'da oynadığı son 15 maçta gol atan Köln, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Köln, beşinci sırada bitirdiği 1982/83'ten (28) bu yana Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en fazla gol attığı sezonu oynuyor (27).
- Bundesliga'da görev aldığı son üç maçta en az bir gole katkı sağlayan Jhon Cordoba, kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle