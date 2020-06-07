Augsburg Köln maçı, Almanya Ligi'nde son haftalara girilirken düşme potasına yaklaşan takımların belirlenmesinde önem arz edecek. Şu an düşme potası ile arasında 3 puan fark bulunan Augsburg, bu karşılaşmadan galibiyet elde ederek bu durumu tersine çevirmeye çabalayacak. Peki, Augsburg Köln maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

AUGSBURG KÖLN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'da 30. Hafta'nın son mücadelesinde Augsburg, Köln'ü ağırlayacak. 7 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Karşılaşma öncesi bazı istatistikler;