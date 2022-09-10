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Augsburg kalecisinin hareketi, Werder Bremen taraftarını çılgına döndürdü! Mergim Berisha...

Güncelleme Tarihi:

#Augsburg#Werder Bremen#Gikiewicz
Augsburg kalecisinin hareketi, Werder Bremen taraftarını çılgına döndürdü Mergim Berisha...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 00:35

Bundesliga'nın 6. haftasında Augsburg'un deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada taraftar sahaya girmeye çalıştı.

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Bundesliga'nın 6. hafta maçında Augsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti. 

Karşılaşmada Augsburg'un galibiyet golünü 63. dakikada Demirovic atarken asist ise Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'da forma giyen Mergim Berisha'dan geldi.

Müsabakada 90+5. dakikada Werder Bremen penaltı kazanırken atışı kullanan Ducksch, kaleci Gikiewicz'i geçemedi.

Augsburg file bekçisi Gikiewicz, penaltıyı kurtardıktan sonra ev sahibi takım tribünlerine dönerek elini kulağına götürdü. 

Bu hareket sonrası Werder Bremen tribünlerinden bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri engel oldu.

Augsburglu oyuncular ise Gikiewicz'in yanına giderek takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

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#Augsburg#Werder Bremen#Gikiewicz

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