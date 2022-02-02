Aubameyang resmen Barcelona'da! Dikkat çeken sözleşme detayı...

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Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Gabonlu golcünün Arsenal'den bedelsiz olarak transfer edildiği ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

32 yaşındaki Aubameyang'ın 2023 yılı Haziran ayında sözleşmeden çıkma hakkı bulunurken, serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 15 maçta süre alan Aubameyang, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.