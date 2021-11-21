ATP Finalleri'nde kupanın sahibi Zverev oldu

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İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri, tek erkekler ve çift erkekler kategorilerinde oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Yarı finalde turnuvanın favorisi dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i eleyen 3 numaralı seribaşı Alman Zverev, turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev ile finalde karşılaştı.

Bir saat 15 dakika süren karşılaşmayı 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Zverev, 2018'in ardından ikinci kez turnuvada kupaya ulaştı.

Çift erkeklerde ise Fransız Pierre Hugues Herbert-Nicolas Mahut ikilisi, ABD'li Rajeev Ram ile Büyük Britanyalı Joe Salisbury çiftini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.