Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç sporcu Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz'ın antrenörlüğünü yapan Çömlekçi'nin vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haberi aldığında büyük bir üzüntü yaşadığını kaydederek, "İbrahim hocamızla daha yeni konuşmuş, olimpiyat planlaması yapmıştık. Ani ölümü bizler için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin'de atletizme unutulmayacak hizmetleri oldu. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...